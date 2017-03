Cuernos y mucho pepino en el nuevo hit de Leticia Sabater: 'Toma pepinazo'

Ya está aquí lo nuevo de Leticia Sabater. Si 'La Salchipapa' fue todo un acierto para el verano, con 'Toma pepinazo' quiere repetir lo mismo, eso sí la cantante puntualiza que no tiene nada que ver un tema con otro. Es divertida, actual... y la puede cantar todo el mundo porque como ella misma asegura es un tema que está de moda. ¿A quién no le han puesto alguna vez los cuernos? La letra es un poco autobiográfica y, de esta manera, quiere vengarse de una manera inofensiva de un novio infiel y darle un 'pepinazo'. Este videoclip no tiene desperdicio.