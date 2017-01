¿Tiene tu hijo una gran personalidad? ¡Apúntalo a casting de 'Little Big Show'!

Llega a España 'Little Big Show', un nuevo programa en el que niños entre 3 y 12 años demostrarán todo de lo que son capaces. En 'Little Big Show' no hay competición ni jurado ¡todos ganan! Si tu hijo tiene una gran personalidad, es original o tiene una habilidad extraordinaria ¡apúntalo al casting! Tiro con arco, baile, ventriloquia, gran oratoria... ¡todo nos vale! Puedes inscribirle llamando al 902 10 33 44 o rellenando el formulario que encontrarás aquí.