Gala 6: Alex Forriols - Isabel Pantoja - Pantojing Ball

Álex ha puesto en pie a jurado y público con su actuación. Cantando por Isabel Pantoja al ritmo de Miley Cyrus, se ha metido a los presentes en el bolsillo y nos ha dejado con la boca abierta. Yolanda, su capitana, no podía ni hablar: “Álex, gracias, no tengo más que decir, muchas gracias”. Cristina se ha quedado en “shock”: “Has salido y no daba crédito con la voz y cuando te has subido a la bola es que me he quedado con la boca abierta, aquí me has hecho llorar, tú fíjate todos los estados por los que me has hecho pasar en un minuto y medio. Así que como te ha dicho mi competidora, gracias”. Santi y Jorge también le han felicitado, a la vez que no han querido dejar pasar el estilismo “interior” del artista…

He vuelto a la prisión

No quiero estar más en libertad

Porque siempre me espera una condena familiar.

Mi hijo Paquirrín

No me vino a visitar

Pero él no es de madrugar.

Y Chabelita está totalmente ‘desbocá’

El niño a mí me toca cuidar.

Quiero volver a la prisión.

Y por fin hoy quiero confesar

Que entre rejas no estuve tan mal

Incluso me acordé

De mi hermano también

Porque yo estaba Agustín

Acabo de heredar

Y los bolos no me dan

Pero no hay penas en el penal

Y acabo de heredar

Y los bolos no me dan

Pero no hay gastos en el penal

Quiero volver a la prisión

Abrid o me lo cargo ‘to’

Entre rejas yo quiero estar



Y ser chivata para así poder cantar

Y tener amigas de verdad, y no

¡NO ME VAIS A GRABAR MÁS!