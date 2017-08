Gala 5: Alex Forriols y Rocío Madrid - Pelayo y Cristina Rodríguez - Cámbiame

telecinco.es

‘Cámbiame’ es uno de los programas con más éxito de la televisión y por ello debía tener un tema propio en ‘Me lo dices o me lo cantas’. Con Cristina Rodríguez en el jurado la protagonista no podía ser otra que ella, pero había una sorpresa: Rocío Madrid se convirtió en su gemela y sobre el escenario llevó a cabo el cambio de look de un peculiar Pelayo que cantaba como los ángeles. Tras la actuación, las Cristinas se fundieron en un gran abrazo y sucedió lo inevitable… ¿ahora quién es la verdadera?

PELAYO (INTRO BOHEMIAN)

La moda es para mí, sin dudarlo lo más,

Cambia tu estilo y déjate llevar

Aquí está, Cristina me ayudará

CRISTINA

Cámbiame,

Es nuestro programa

Y hoy traigo sorpresas

Que tú no esperabas

PELAYO

No me gusta nada

Esto que me cuentas

Me tienes más nervioso

Más nervioso que Pujol en Hacienda

CRISTINA

No sufras más Pelayo

No tienes por qué alarmarte



Vete con mis ayudantes

Y harás historia

(Los ayudantes lo sitúan delante del probador y comienzan a tomarle medidas)

PELAYO

¡Cristina!

CRISTINA

¡Otra vez!

PELAYO

¿Qué estás pensando hacerme?

¡Cuéntame!

CRISTINA

Crearte un look divino, ideal

Que quedará divino, ya verás

PAPA

Confío en ti Cristina

Y haré lo que tú me digas

CRISTINA

Hará historia

CRISTINA Y COROS

Vamos, venga ya, ha llegado el momento

De cambiar

PELAYO

¿Qué me estáis haciendo?



COROS

¡Vaya plan!

CRISTINA

Espérate un momento que ya está

PAPA

¿Cristina qué me has hecho?

Si mi look ya era moderno

Con el brillo que me has puesto

Soy una noria