Gala 6: Belinda y Roser - Terelu y Carmen Borrego - LAS CAMPOShian

Lo primero que han querido hacer tanto Roser como Belinda ha sido mandar un gran beso a Las Campos y asegurar que habían hecho la imitación desde el cariño y el respeto. Y así lo había visto el jurado. Santi, su capitán, no podía ni hablar: “Simplemente no tengo que añadir nada, a los hechos me remito, la gente ha visto que es un numerazo”. Cadaval también se ha rendido ante el gran número: “A mí me habéis dejado con la boca abierta, porque yo que aprecio mucho a Las Campos, he visto a las dos hermanas, una imitación muy graciosa”. Además, Yolanda y Cristina, que han elogiado el gran trabajo de Roser, han querido destacar que Belinda siempre “coge el alma de los personajes”.