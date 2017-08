Gala 6: David Carrillo - Abraham Mateo - Abraham Chateo

telecinco.es

David ha dejado a todos con la boca abierta. Santi, su capitán ha sido el primero en decírselo: “David, brillante, no te hace falta esconderte en la piel de Abraham Mateo para convertirte en un ídolo de adolescentes, brillas, brillas en un escenario”. Dicho esto, Cristina ha roto a llorar: “Me he emocionado porque le conozco desde hace tiempo y sé lo que le ha costado llegar en cada trabajo, que ha hecho miles. Y nos hemos mirado y nos hemos emocionado, los dos pánfilos, porque los dos somos llorones. Tienes una energía David, de esa buena. ¿Sabes esa gente que te da todo el rato? Tú eres así, tú eres generoso y das, y hoy nos has dado mucho”.

ABRAHAM

(Parodia hablada)

Voy a subir esta fotito por Twitter, Facebook, y al grupo

de Whatsapp de mis Abrahamers

SIRI (VOZ SIRI)

Accediendo a Whatsapp... error, error, error... error,

joé, error...

ABRAHAM

¡Ey Siri, Siri, ey Siri, Siri ah!

Ayúdame, no sé qué pasa

Porque no me va Whatsapp

Y necesito chatear

Para mí es como respirar

Ya me estoy empezando a agobiar

¡Ey Siri, Siri, ey Siri, Siri ah!

SIRI (VOZ SIRI)

Whatsapp se ha caído,

Abraham (ABRAHAM tira el móvil)

ABRAHAM

Crisis, esto sí es una crisis

Llegó el apocalipsis

Esto será difícil

COROS

Vas a enloquecer

ABRAHAM

La gente ya está loca

Ni paro ni desahucios

Ya nada importa

Que se caiga Whatsapp es algo serio

oh oh oh oh

No me creo lo que veo

Se mueven solos mis dedos

Esto es serio, oh oh oh oh

Dame emojis, dame vida

Que se caiga Whatsapp es algo serio

oh oh oh oh

No me llegan las noticias

Y hasta hablo con mi familia

Esto es serio, oh oh oh oh

No me creo lo que veo

Me apetece darme un paseo

SIRI (VOZ SIRI)

El servidor sigue caído, igualito que Juan Carlos I



ABRAHAM

¡Ey Siri, Siri, ey Siri, Siri ah!

Ayúdame, no sé qué pasa

Porque no me va Whatsapp

Y necesito chatear

Para mí es como respirar

Ya me estoy empezando a despeinar

¡Ey Siri, Siri, ey Siri, Siri ah!

SIRI (Voz SIRI)

Whatsapp se ha caído Abraham