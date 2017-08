Gala 5: Hugo Salazar - Esperanza Gracia - Resistiré

Hasta ahora los personajes que había interpretado Hugo habían sido hombres, pero ya era hora de que dejara su masculinidad y sus armas de seducción a un lado y saliera de su zona de confort. ¿Cómo? ¡Metiéndose en la piel de la mismísima Esperanza Gracia! Yolanda ha querido darle las gracias por su gran interpretación, pero Cristina se había dado cuenta de una cosa: se había olvidado una parte de la letra. “Desde el primer día que me dieron la canción, no sé si por el juego de las manos, la letra me costaba, la llevaba segura, pero al final se me ha ido, pero lo que cuenta es la intención”, explicaba Hugo. Eso sí, Cris apunto: “Lo has hecho tan bien, tan bien que como si no hubieras dicho una palabra acerada, porque esta vez te has superado, no existía Hugo, era Esperanza, enhorabuena”.