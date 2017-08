Gala 4: Iban Velacoracho - íñigo Errejón - Errejón Kids

telecinco.es

Unas gafas, algo de maquillaje y poco más. Iban Velacoracho no necesita mucho más para dejarnos boquiabiertos gala tras gala con sus actuaciones. Versionando la banda sonora de Marco como si del mismísimo Iñigo Errejón se tratara, el humorista ha clavado sobre el escenario su papel. El jurado de forma unánime ha valorado la interpretación de Iban como una de las mejores de la noche.

IÑIGO ERREJON

En un piso ocupado

Al pie de Malasaña

Conocí a mi amigo Pablo

Con su camisa morada

Se levanta muy temprano

A la una y diez ya estaba el tío de pie

Pero un día la tormenta

Llegó a nuestra relación

Pablo ya no me echa cuentas

Con Echenique me cambió

Pablo es un radical

Yo soy más mimosín

Nuestra amistad

Ha llegado a su fin

La Moncloa para él

Yo me quedo en Madrid

No me llama pa’ jugar

Ni a ‘manifas’ quiere ir

Manda whatsapps a Maduro

Pero no a mí



Ha enchufado a su novia

Y eso no lo perdono

Igualito que John Lennon

Cuando metió a Yoko Ono

No me eliminarás

No me voy a rendir

Ya no quieres mi voz

Pero voy seguir

No te aprovecharás

De mi rostro infantil

No me llama pa’ jugar

Ni a ‘manifas’ quiere ir

Yo me voy pues con Antonio o con Bisbal