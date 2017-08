Gala 5: Iban Velacoracho - Messi - Vente Pa'Ca

En esta ocasión Iban se ha metido en la piel del delantero del Barça, Leo Messi, para cantarle sobre sus problemillas económicos con la justicia. Santi, su capitán, ha querido destacar el gran esfuerzo del artista: “Mira que Messi no es un personaje agradecido para imitar, para recrear, para divertir, ni para nada, solo para verlo jugar al fútbol. Fuera de ahí no tiene nada, pero has conseguido sacarle esencia, gracia y has estado brillante”.