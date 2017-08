Gala 4: Ken Appeldorn - La vida es un 'Cadaval'

En las tres galas anteriores Cadaval se ha mostrado muy crítico con su marido, Ken Appledorn, tanto que nunca le ha dado su voto, por lo que esta vez el concursante lo iba a intentar de una manera muy especial: dedicándole la canción y pidiéndole el voto cantando. ¿Cuál ha sido el resultado? “Te voy a decir una cosa Ken Appledorn, tú te creías que hoy me ibas a gustar, pues no me has gustado. Yo voy a hablar de lo que he visto, yo las tres veces anteriores que te he visto no te he podido votar porque no creías hubieras estado tan bien como tú creías que estabas, pero hoy has salido haciéndome la pelota y te voy a decir una cosa, no es que no me hayas gustado, es que me has requetegustado”, le ha dicho Cadaval a Ken antes de fundirse en un emotivo beso ante los aplausos de todos los presentes. Eso sí, ¿conseguirá finalmente Ken el voto de Jorge?