Gala 5: Ken Applendorn - Jesús Calleja - Viajes Low Cost

“¡He visto a Calleja, he visto a Calleja!”, gritaba Yolanda, la capitana del equipo de Ken, casi subida a la mesa. La actuación la había bordado, eso era algo que todos los miembros del jurado tenían claro, y como Yolanda, no tuvieron más que alabanzas para él. Jorge fue el primero: “No es fácil para nadie de EE.UU. o de cualquier otro sitio del mundo cantar una rumba, pero la has sacado muy bien”. Cristina continuó: “No sé qué me pasa hoy que me ha venido la bondad y me parece todo que está muy bien. Además, me alucina porque no sabía que tenías ese vozarrón”. Santi fue el último en hablar: “Sin ser tu mejor actuación hay una cosa común en todos tus números que son: generosidad, te lo pasas bien, lo transmites y sobre todo, empatizas. Yo te veo y me gustaría ser amigo tuyo”.