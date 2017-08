Gala 6: Lupy y Xavier Deltell - Jordi Pujol JR y Marta Ferrusola - Ferru sol la si do culpable

La última actuación de la gran final de ‘Me lo dices o me lo cantas’ la protagonizaban Lupy y Deltell, encarnando a los Pujol en una divertida versión de ‘Sonrisas y lágrimas’. Como siempre, la risas no faltaron sobre el escenario, sobre todo con las palabras de Santi: “Habéis estado fantásticos, Xavi tú estás más guapo así que de normal, de señora estás más atractivo que de normal. De Xavi no tenemos que descubrir nada porque ya le conocíamos pero de Lupy sí, y hemos descubierto un gran artista. Muchas felicidades Lupy y muchas gracias por tu talento”.