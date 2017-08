¡Ha nacido una estrella!: El ensayo de Nagore Robles que te dejará sin palabras🎤

La colaboradora y actual concursante de 'Me lo dices o me lo cantas' sigue de ensayos para el programa. Nagore, después de deleitarnos y mostrarnos en su cuenta de Instagram dónde ha pasado las vacaciones, nos enseña y comparte con sus seguidores uno de los ensayos en el programa. La consejera del amor... ¡canta como los ángeles! y hace un resumen de su paso por el programa: "He disfrutado tanto en este programa y he conocido a personas tan especiales que jamás olvidaré lo que me han hecho sentir cada día".