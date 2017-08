Gala 4: Rebeca - Alba Carrillo - Mamma Mia

telecinco.es

Yolanda Ramos había pedido a Rebeca que se esforzase más, se dejase a ella misma a un lado y se metiese de verdad en la piel del personaje que interpreta en los números y, ¿qué ha pasado? ¡Que lo ha conseguido! La cantante se ha metido en la piel de Alba Carrillo durante su paso por ‘SV’ y su peculiar relación con su madre, Lucía Pariente, y ha dejado a todos con la boca abierta: “Te he visto muy bien, vocalmente sin lugar a dudas, y luego hay una cosa que yo creo que es una evolución positiva en la actuación y es que has estado más contenida”, le ha dicho Santi, y Yolanda ha continuado con los piropos: “He visto una evolución muy interesante de la semana pasada a esta, he visto más personaje que la semana pasada”.

Yo sabía que en la Isla no habría que comer

Por eso me llevé a mi madre con un tupperware

Nuestra relación

Es fuerte como en Honduras el calor

Nos queremos pero a morir

Parecemos las Thelma & Louise

Voy pa’lante, ella me tira pa’trás

Nuestro amor es bastante bipolar

Ou oh oh.

Mamma mía

La que me has ‘liao’

Mamá

Como te va un circo

Mamma Mía

Me tenías que ayudar

Mamá

A tirar del Carrillo

En el amor por su culpa a mí me va fatal

Fonsi se fue con la moto y me dejó ‘tirá’

Esta mujer, en el medio se tiene que meter

Con mi novio tenista también

Y por eso se largó a medio set



Menudo peligro tiene mamá

Y empeora en el clima tropical

Ou oh oh.

Mamma mía

La que me has ‘liao’

Mamá

Como te va un circo

Mamma Mía

Me tenías que ayudar

Mamá

A tirar del Carrillo

Si te estuvieras quieta

No me darías problemas

Mamá

Estás más guapa callá