Gala 6: Rebeca - Andreita

Rebeca se ha transformado en Andreíta, la hija de Belén Esteban y Jesús Vázquez y se ha metido a todos en el bolsillo. Santi, que sabía que había estado pasando por malos momentos ya que había sufrido problemas con la voz y estaba “dopándose”, ha querido felicitarla: “Rebeca sé que esta semana has tenido problemas con la voz, que estás dopándote, pero has cantado fantástico, has tenido una gran evolución, has pillado el tono del programa y de las actuaciones, así que felicidades”. Yolanda, también ha querido destacar su gran evolución: “Es de las mayores evoluciones del programa. Es que creo que si para todos, por supuesto, es importante hacerlo bien y que nos vean que lo hacemos muy bien, para los que son cantantes se juegan muchísimo. Yo estaría cagada.”

Tengo 17 años y aún está mi cara ‘pixelá’ Todo porque mi padre es Jesulín Y Belén es mi mamá Entiendo que me quieran proteger Por ser menor de edad Pero los 18 cumpliré Y me conocerás Libre, ya por fin verás mi cara Al aire libre y ‘enfocá’ Libre, y mis fotos de perfil podré colgar En Facebook e Instagram

Libre

Mi foto con Justin Bieber por fin podrás contemplar

A resolución total y sin retocar

Ahora mismo un selfie voy a publicar

Antes de irme un secreto te voy a contar a ti

Que te preocupa a ti

Ya todo este país

Al final el pollo no me lo comí

No, no me lo comí