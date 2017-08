Gala 4: Rocío Madrid - Belén Esteban - La Hamaca

Tras la marcha de Carmen Alcayde de ‘Me lo dices o me lo cantas’ Rocío Madrid se ha incorporado al equipo de Yolanda Ramos y en su primera actuación se ha coronado. La concursante se ha metido en la piel de Belén Esteban en su búsqueda de hamacas en las playas de Benidorm y lo ha clavado. “Rocío, me saco el sobrero, bienvenida. Lo has hecho justo como quiero que lo haga mi equipo, has juntado interpretación con la voz y gestos característicos de Belén”, le decía su coach, Yolanda Ramos. Rocío ha dejado al jurado fascinado con su voz, pero le han puesto una pequeñita pega de bienvenida, les ha faltado ver algún gesto más de la Princesa del Pueblo.