Gala 6: Rocío Madrid - Chiquito - Despachiquito

Rocío Madrid ha abierto la gala final por todo lo alto con una peculiar versión del ‘Despacito’ y metiéndose en la piel de Chiquito de la Calzada. Yolanda, su capitana, ha flipado al verla: “Estoy emocionada. Eres una pedazo de actriz, y encima cantas y bailas”, igual que Cristina: “Hasta que no te he visto delante no sabía si eras Rocío Madrid, Chiquito de la Calzada o el hijo de Chiquito. Estoy a punto de levantarme e irme a mi casa, porque si la primera que actúa aquí lo hace así, con este nivel, es una pasada”. Santi ha querido resaltar que pese a haber llegado con el programa ya avanzado, se ha adaptado a él a las mil maravillas: “Llegaste la última, pero ya sabes que los últimos serán los primeros y con esta actuación te has puesto en cabeza, porque lo has bordado”.