Gala 5: Roser - Melania Trump - Ese Hombre

Tanto les ha gustado la actuación de Roser que Jorge y Santi han tenido gresca por ser el primero en hablar. Ha sido Santi, el capitán del equipo, quien ha conseguido la palabra: “Has estado genial, fantástica. Entre Melania y Roser me quedo contigo siempre” y ha lanzado un reto a sus compañeros: “A ver si le podéis sacar alguna pega”. Jorge y Yolanda no han podido, pero sí Cristina: “No conozco de nada a Melania, pero me parece que es una mujer triste que cuando tiene una cámara delante sonríe de manera triste, y eso me hubiera gustado ver. Te he visto tan poderosa que me hubiera gustado ver tristeza”. Roser ha justificado su genio alegando que cree que Melania en casa, para aguantar a Trump debe ser de armas tomar.