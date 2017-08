Rocío Madrid y Roser, los nuevos fichajes de 'Me lo dices o me lo cantas'

‘Me lo dices o me lo cantas’ da la bienvenida a Rocío Madrid y Roser como nuevas concursantes. Ambas conocen bien el mundo de la televisión aunque hace mucho que no se luzcan en la pequeña pantalla.

Por otra parte, Roser, se dio a conocer después de su participación en el talent show de Telecinco ‘Popstars’ en 2002 del que llegó a ser finalista. Sin embargo, renunció al grupo que se formaba en el programa para llevar su carrera en solitario. Desde entonces, Roser ha ido sacando álbumes y tras un parón musical ha ido publicando sencillos, como 'Gitano', este mismo año. A pesar de que ha tenido oportunidades para volver a la televisión, a Roser no le convenció la oportunidad de entrar dentro de la casa de Guadalix a concursar en 'Gran Hermano VIP'. 'Me lo dices o me lo cantas' será la nueva oportunidad de demostrarnos la evolución de la artista que lleva dentro.