Gala 5: Sergio Alcover - Beyonce - Las Rebajas

“Estoy dándole vueltas para encontrar alguna pega… la única pega es que eres un tío, que si no… ¡Cuidado!”, comenzaba diciendo Santi a Sergio tras ver la espectacular actuación en la que se había metido en la piel de Beyoncé. Además, ha alabado la perfección con la letra aún con la gran dificultad que tenía. Cristina le ha animado a vestirse todos los días de chica y Yolanda, que ha sido la más crítica, ha entrado en bucle en su comentario, tanto que Jorge ha terminado escupiendo agua.

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

Llegó el momento

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

De los descuentos

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

A mí me encantan

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

Pero me aplastan

Beyonce

En los grandes almacenes algo cambió

Todo el mundo preparado para la ocasión



Bueno, bonito y barato, esa es la misión

Pero no me afectan, aquí estoy yo

Beyonce y coros

Las rebajas me ponen ‘atacá’

Un descuento es para mí lo más

Soy una bestia en el centro comercial

Por un chollo soy capaz de matar

Beyonce y coros

Las rebajas me ponen ‘atacá’

Un descuento es para mí lo más

Y en mi tarjeta el dinero vuela

Ya verás cuando me toque pagar

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

Menuda ganga

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

1 euro el tanga

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

La treinta y ocho



Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

Me llevo un tocho

Beyonce

Me he entrenado a conciencia para detectar

Las ofertas suculentas que suelen estar

Enterradas bajo ropa del año anterior

Olfateo los precios

como un perro cazador

Beyonce y coros

Las rebajas me ponen ‘atacá’

Un descuento es para mí lo más

Soy una bestia en el centro comercial

Por un chollo soy capaz de matar

Beyonce y coros

Las rebajas me ponen ‘atacá’

Un descuento es para mí lo más

Y en mi tarjeta el dinero vuela

Ya verás cuando me toque pagar

Coros

Oh oh oh oh

Beyonce

Pasen por caja

Coros

Oh oh oh oh



Beyonce

Son las rebajas