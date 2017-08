Gala 4: Sergio Alcover - Demasiado Friki

Sergio Alcover ha confesado: "¡Yo soy un friki por dentro!". El bailarín se ha transformado en Steve Urkel y se ha marcado una actuación tremenda. Por un momento hemos creído que el mismísimo Steve se había plantado en el escenario de 'Me lo dices o me lo cantas'. ¿Se puede tener más talento que Sergio? Lo vemos complicado, y el jurado también.

FRIKI Soy megafán de la saga de ‘Star Wars’ Devoro comics y al rol suelo jugar. Es de serie B el cine que me enamora. Y paso las horas jugando a la consola A mi bola

Y me encontré el amor, un día de parranda

Conocí a una nena, en el salón del Manga

Me encanta, mi novia a mí me encanta

Iba disfrazada como el de ‘Kung Fu Panda’