¡El sorprendente y colorido cambio de look de Jorge Cadaval!

Jorge Cadaval nos ha sorprendido a todos en las redes sociales con un sorprendente cambio de look. El jurado de 'Me lo dices o me lo cantas' ha compartido una fotografía en el que le podemos ver con un color de pelo muy distinto al que nos tiene acostumbrado. Además, el cómico le lanza unas preguntas a sus seguidores: "Que os parece??? Decídmelo vale!". Jorge no está pasando por su mejor momento personal ya que hace unas semanas falleció su hermano Carlos de forma repentina y en este momento tan delicado cuenta con el apoyo de su marido, Ken Appledorn.