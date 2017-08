Gala 5: Vivy Lin y y Javier Martín - Alaska y Mario - Me encanta

telecinco.es

La actuación de Vivi y Javi Martín en la piel de Mario Vaquerizo y Alaska ha dejado a todos con la boca abierta. La caracterización ha sido brutal, pero como bien ha dicho Yolanda “eso, si no es acompañado de una buena imitación y una buena interpretación no sirva de nada, y vosotros me habéis encantado”. Cristina ha sido la única que ha querido poner una pequeña pega: “Vivi, creo que ha sido de las galas que peor has cantado”. “Tampoco es que lo de Mario sea cantar”, la ha defendido Jesús Vázquez entre risas.

MARIO

Como sabéis por la cerveza siento devoción

Y aquí mi fábrica he montado en medio del salón

(Se sirve un vaso de la máquina y bebe)

ALASKA

Si son las 10 de la mañana, Mario, por favor

No es buena hora pa’beber

MARIO

Me da igual, me encanta

Me da igual

Voy a crear mi propia marca

Ya lo vas a ver

ALASKA

Para eso el nombre es importante dime cuál va a ser

MARIO

Yo creo que Maraska es perfecto, le vendría genial

Pensando en el punto glacial

ALASKA

¡Es genial!

MARIO

Maraska

(Mostrando un botellín de la marca

MARASKA)

ALASKA

¡Es genial!

Ya veo que controlas bien la situación



MARIO

Observo la cebada en su fermentación

ALASKA

Yo me pregunto esto para qué será

(Refiriéndose a una PROBETA)

MARIO

Pues esto es la probeta y sirve pa’probar

(Le da un buche a la PROBETA)

ALASKA

¡Le encanta!

MARIO

¡Me encanta!

ALASKA

Tanto beber no viene bien para estudiar inglés

MARIO

Te estás metiendo en

Fangoria, Alaska ya está bien

ALASKA

Esto te pasará factura ya lo vas a ver

Vas a ponerte barrigón

MARIO Y ALASKA

Me da igual,

¡me encanta!

Me da igual, ¡me encanta!,

¡me encanta!

Me da igual,¡me encanta!

Qué ‘tajá’, ¡me encanta!,¡me encanta!