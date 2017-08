Gala 5: Xavier Deltell - Kim Jong Un

Xavi Deltell se ha lucido sobre el escenario, tanto, que ha conseguido que Santi Millán, que siempre tiende a la crítica con sus números, cambie de opinión: “Así, sí. Porque se te ha visto bien, se ha visto que te sabías la letra, que es todo un detalle y, sobre todo, se te veía controlado el número, no has tenido necesidad de ‘morcillear’ el tema”. Yolanda se ha sumado: “Me ha encantado” y Cadaval ha terminado: “Eres el Manolo Escobar de Corea del Norte”.

KIM JON

Y no te doy el pasaporte

Dicen que me llevo mal con los del sur, pero anda que no

tengo yo amigos en Cádiz, ni na da. Que me ven y dicen. ¡Qué pasa Kim Jong Un!