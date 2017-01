Manolo Sarriá: “Yo no decidí dedicarme al humor, he sido el más soso del mundo”

Manolo Sarriá no decidió dedicarse al humor, le llegó un poco por suerte. Cuenta que su hermano y un amigo le apuntaron a un concurso de chistes sin él saberlo. Se subió al escenario con su compañero Juan y cuando el dueño del bar vio que uno era alto y otro bajito les dijo que se pasasen los fines de semana para contar chistes. Les puso el nombre 'Dúo sacapuntas' y así es como empezó todo. Por aquel entonces Manolo trabajaba en Renfe y confiesa que "a mí me dicen que me iba a dedicar al humor y le digo estás tonto, yo he sido el más soso del mundo".