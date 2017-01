¿Piensa Boris volver a España?

Boris está totalmente adaptado a la vida en Miami aunque no le ocurre lo mismo a su pareja, Rubén, que se queja tanto de la comida como del aire acondicionado central. Pero el showman lo tiene claro: "Miami tiene una cosa que cada vez que te vas sientes una cosa en el cuerpo que dice 'no puedo marcharme de esta belleza'". A la pregunta de si va a volver a España Boris ha sentenciado que él nunca se ha marchado: "¡Yo no me he ido de España! Tengo un programa allí y estoy trabajando allí pero eso no significa que no esté viviendo aquí. Voy y vengo".