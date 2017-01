Sardá: “En mi infancia hubo mierda porque el bullying nos lo hacían los profesores”

Javier Sardá se quedó huérfano de madre con tan solo ocho años. Pese a ello, el presentador dice recordar su infancia con mucho afecto pero también reconoce que "hubo mucha mierda porque estábamos en el franquismo y el bullying nos lo hacían los profesores". Recuerda algunos episodios vividos en el colegio e incluso una vez en la que "me enganché a patadas con un profesor". Por estos motivos escribió un libro titulado 'Mierda de infancia', no porque en su infancia no fuera feliz.