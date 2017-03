'Mi casa es la tuya': Albert Rivera olvida la política para reunirse con su amigo Bertín

Tras la entrevista al futbolista Joaquín Sánchez , Bertín Osborne se pone la camiseta naranja para recibir al líder de Ciudadanos, un nuevo político que empieza a coger puestos entre los veteranos. La precaución con la que camina no habían permitido conocer a la persona que esconde en su escaño, algo que Bertín se ha puesto como objetivo en esta entrevista. Descubre el lado más personal de Albert Rivera .

Albert Rivera ha llegado a la casa de su amigo Bertín dispuesto a sacar su lado más íntimo y a aclarar todas las dudas del presentador de 'Mi casa es la tuya'. La primera de todas las cuestiones que necesitaban una respuesta estaba clara para ambos: su amistad se mantiene a pesar de las noticias que se vieron hace algún tiempo. Así político y presentados han dejado claro que continúan siendo buenos amigos y que su ideología política no impide una buena relación. "Yo a mis amigos no les pido el voto, si me lo dan es la hostia…" ha aclarado entre risas Albert.

Con total naturalidad Albert Rivera ha hablado de su pareja actual, Bea. Llevan juntos ya tres años y él la define como la perfecta compañera de viajes. Ambos comparten su vida juntos entre Madrid, Barcelona y disfrutan de la casa que comparten en L'Hospitalet. Sin embargo el político no ve una boda cerca con su actual novia, "de hecho nunca he estado casado" afirma.

La buena relación de su novia con su hija Daniela es fundamental para Albert. El político ejerce de padrazo a pesar de la distancia que inevitablemente mantiene con su pequeña de cinco años por trabajo. Afirma que cada noche debe hacer una videollamada con ella, momento que sus compañeros de partido reconocen como sagrado. El "momento Daniela" como califica Inés Arrimadas es vital en la vida del líder de Ciudadanos.

El buen rollo se palpa entre Albert Rivera y sus compañeros de partido, pero sus relaciones no se cierran en los colegas de Ciudadanos. El líder de la oposición del Partido Popular mantiene amistad con algunos de sus integrantes como Cristina Cifuentes o Pablo Casado. Incluso con Eduardo Madina (PSOE) guarda relaciones fuera de los pasillos del Congreso de los Diputados. No puede decir lo mismo de Pablo Iglesias...

Desde su primer discurso han pasado ya 16 años. La vocación política le llegó más tarde que pronto, pero con 26 años se convirtió en el diputado catalán más joven. “Me fui un viernes siendo militante de un partido y volví un domingo siendo candidato a la Generalitat”, afirma Albert Rivera.