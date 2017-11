Bertín sí fue premiado como 'Mejor voz masculina' en San Remo y nos da su versión

Pastora Soler recibía el pasado miércoles en su casa de Coria Del Río a Bertín Osborne y cuatro grandes representantes de Eurovisión que se dieron cita en 'Mi casa es la tuya' . En un almuerzo junto a Massiel, Remedios Amaya, Soraya Arnelas y Rosa López, Bertín explicó cómo tuvo la oportunidad de acudir al festival europeo, una invitación que declinó. No ocurriría lo mismo con el Festival de San Remo, al cual acudió en la edición de 1983 con el tema 'Eterna Malattia'.

"En mi segundo año de carrera, recién salido el tema 'Buenas noches, señora', en el despacho del presidente de Hispavox, Jose Luis Gil, y junto a Miguel Blasco, director artístico, se me comentó la posibilidad de ir al Festival de Eurovisión. Después de un rato de conversación decidimos que llevaba muy poco tiempo de carrera y que era mejor no arriesgar y no ir.