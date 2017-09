Tras el éxito de las dos primeras ediciones llega el nuevo disco 'Mi casa es la tuya' Vol. 3

En esta edición, la nueva sintonía de cabecera del programa corre a cargo de Regi, con el tema “Should Have Been There (Gailard String TV Version). Un tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales

Wrecking Ball, Barcelona, Wonderwall, Here Comes the Sun o Dust in the Wind , son temas que se escuchan en el proyecto de la productora Proamagna conducido por Bertín Osborne en Telecinco, 'Mi casa es la tuya', mientras el cantante y presentador charla con sus invitados. Una selección de todas esas canciones aparecen reunidas en la tercera edición del álbum titulado como el espacio televisivo, un doble CD con 40 éxitos que harán las delicias de los seguidores de uno de los programas de más audiencia en nuestro país.