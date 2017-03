Albert Rivera tiene la solución para acabar con la corrupción... No imaginas cuál

Política y corrupción. Lamentablemente se trata de dos términos que últimamente van de la mano. El político catalán tiene mucho que opinar sobre el tema y lo ha hecho en el programa de Bertín. Albert Rivera ha puesto como ejemplo Dinamarca, un país en el que apenas existe corrupción: “El embajador danés en España me explicó una vez que el secreto de su baja corrupción no es otro que el hecho de que tanto los medios de comunicación como el resto de servicios son independientes, no están sometidos al poder del Estado”.