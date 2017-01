¡Inédito!: ¿Cómo era la vida de Bisbal dentro de la Academia de ‘OT’?

En el decimoctavo programa de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne ha pasado un día con el cantante David Bisbal, entre bromas, risas, y alguna que otra confesión. Pero no todo lo que se grabó se emitió en televisión y aquí te mostramos los cinco secretos de David Bisbal que todavía no conoces.

“¿Cómo era la vida allí dentro? “Sin pensar, no teníamos tiempo para nada”.

Bisbal lo tiene claro: la fama se llevó poder hacer muchas cosas a la luz del día sin tener que preocuparse por nada más. “La pérdida de anonimato fue bestial. Simplemente cantar en una feria y después irte a comer un hot dog…. ese cambio fue radical. Con el tiempo aprendes y te manejas de forma diferente. Y dejar mi casa, mi tierra, conocer otros países con otra cultura totalmente diferente a la nuestra….”

"Al final del programa pensé que había demasiadas actividades, pero nos salvaba el deporte, nos mantenía en forma dentro de la locura de sentirte encerrado, querer ver a tu familia…. El deporte te hacía sentirte libre, ordenarte de la mejor manera. Es básico y crucial que yo tenga en mi plan de trabajo una hora de practicar deporte. Siempre he sido un muchacho muy ordenado, he tratado de administrar muy bien mis tiempos libres… de controlar al máximo para poder disfrutar de la vida en general".

La bicicleta siempre ha sido una buena manera de desconectar para David Bisbal. Pero ahora reconoce que no tiene mucho tiempo para practicarlo. "Con nuestras agendas, tres horas son muchas. Y si no haces tres horas de bicis, no haces nada", explica el cantante.

El artista y el presentador comparten Miami como lugar de residencia durante muchos años. Bisbal, además, explica la relación especial que una a su familia con la ciudad: es donde nació su hija. "Mi hija nació en Miami porque estaba en plena gira. Nació después de un concierto mío, alucinante".