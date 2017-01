¡Inédito! ¿Cómo apareció doña Rogelia en la vida de Mari Carmen?

En el décimosexto programa de 'Mi casa es la tuya', los ilustres cómicos Arévalo, Carlos Latre, Millán Salcedo, Fernando Esteso, Manolo Sarria y Mari Carmen, que estará acompañada por su inseparable Doña Rogelia han viajado hasta Sevilla para reunirse con Bertín. Pero no todo lo que se grabó se emitió en televisión y aquí te mostramos los 5 secretos que todavía no conoces.

¿Cómo apareció doña Rogelia en la vida de Mari Carmen?

Como las mejores cosas en la vida, nacen cuando menos lo esperas. Con una graciosa anécdota sucedida en un pueblo de Cuenca, Mari Carmen se inspiró para crear a doña Rogelia. Según la humorista, conoció a una señora mayor que con un paño en la mano lleno de polvo le indicó dónde estaba la farmacia y de ahí, nació su idea.

¿Qué balance hace Millán Salcedo del 2016?

El humorista ha comentado que aunque ha sido un buen año en rasgos generales, ha tenido un problema de salud que le ha tenido bastante fastidiado. Tras esto ha reflexionado sobre la importancia de los enfermeros y médicos que “nos cuidan” y ha querido dar las gracias a la gente que le ha ayudado durante su enfermedad.

¿Qué anécdota más surrealista le ha ocurrido a Mari Carmen en su trayectoria?

La ventrílocua relataba una de las historias más surrealistas que le habían pasado. En la cadena Televisa, en México, haciendo el programa ‘Hoy Mari Carmen’, comentaba que estaba grabando una promo y le mandaban repetir la toma constantemente. Después de ya unas cuantas repeticiones fue al control de realización y la dijeron que no escuchaban al pato Nicol porque no tenía un micro puesto, a lo que ella no podía dar crédito.

¿Cómo se conocieron Millán Salcedo y Carlos Latre?

Millán relataba que hace años vio a Carlos Latre actuar en un pub de Madrid y le llamó la atención, por lo que se lo comunicó a Chicho Ibáñez Serrador. Por otra parte, tiempo después, Latre comenzó en Crónicas Marcianas y el mismo Chicho envió una carta a los directores del programa pidiéndoles más reconocimiento para el joven.

¿Cómo comenzó la amistad entre Arévalo y Fernando Esteso?

Arévalo ha relatado que él a Fernando le tenía en mucha estima como profesional, pero que nunca había tenido el placer de conocerle como persona. La amistad fue como un amor a primera vista… El jefe de la sala en la que trabajaba Arévalo le dijo una noche que no iba a actuar porque iba a salir al escenario Esteso y, en contra de cualquier envidia o rencor, surgió la magia… “Me encontré con un tipo sensacional, me dio un sitio extraordinario en su camerino y salimos de ahí felices y cantando jotas”, comentaba Arévalo compartiendo risas con Fernando.