¡Inédito! ¿Qué sorprendente necesidad tuvo Bono durante el velatorio de su madre?

En el vigésimo primer programa de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne ha pasado un día con el vidente José Bono entre bromas, risas, y alguna que otra confesión. Pero no todo lo que se grabó se emitió en televisión y aquí te mostramos los cinco secretos de Bono que todavía no conoces.

¿Qué sorprendente necesidad tuvo Bono durante el velatorio de su madre?

A los quince años de edad, Bono sufrió la pérdida de su madre. Desde pequeño fui inculcado con unos valores de órden y limpieza importantes. Por ello llevó a cabo un exhaustivo ritual de limpieza cuando tuvieron que velar a su madre en casa. "Mi madre no aceptaría que nadie viera que está sucio el baño".

¿Qué problemas tuvo Bono para ponerle una placa a "una santa" en el Congreso?

Bono tuvo problemas a la hora de poner una placa en el Congreso a una monja que le acababan de hacer santa. Había nacido en el Congreso de los Diputados, su abuelo fue Presidente del Congreso y su padre Presidente del Senado pero se encontró con la oposición por parte del Congreso.

¿Por qué le pidió perdón Bono a Pedro J. Ramírez en un acto público?

Bono coincidió con Pedro J. Ramírez y aprovechó para confesarle el miedo que le tienen todos. Pero la cosa no quedó ahí y Bono se mostró sin pelos en la lengua a la hora de decirle eso que llevaba tanto tiempo guardado dentro: "Tú me has puesto a parir muchas veces pero yo te pido perdón porque lo que yo he pensado de ti es mucho peor".

¿Por qué piensa Bono que Zapatero le ganó en las primarias?

Bono ha hecho balance y diagnosticó por aquel entonces que su partido "estaba muy mal". "Pusimos a Almunia que era el que había perdido. Un desastre". Bono cree que Zapatero fue listo y que sus alabras de "no estamos tan mal" le sirvieron para que le votaran.

¿Qué desafortunada frase le dijo un Diputado del PP a Bono?

"Bono nació en medio de una pocilga". Esta fue la frase pronunciada por un Diputado del PP que le hizo pensar a Bono y pronto tuvo la oportunidad de contestarle: "Yo mi casta no se la cambio ni al Rey de España".