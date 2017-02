¿Por qué le pidió perdón Bono a Pedro J. Ramírez en un acto público?

Bono coincidió con Pedro J. Ramírez y aprovechó para confesarle el miedo que le tienen todos. Pero la cosa no quedó ahí y Bono se mostró sin pelos en la lengua a la hora de decirle eso que llevaba tanto tiempo guardado dentro: "Tú me has puesto a parir muchas veces pero yo te pido perdón porque lo que yo he pensado de ti es mucho peor".