Cinco cosas que casi predijo Rappel

Es el gran invitado de Bertín esta noche en ‘Mi casa es la tuya’ . Tiene más de 50 años de experiencia como vidente y claro, tantos años dan para mucho. Dicen que quien tiene boca se equivoca (y quien tiene pie, también) y es normal que, como en toda profesión alguna manchita nos encontremos en su largo currículum de predicciones. Pero no todo van a ser malas noticias, mira en qué ha acertado y en qué no.

Carlos Lozano, ganador de ‘GH VIP 4’

Era la máxima preocupación de muchos de los participantes de ‘Gran Hermano VIP 4’, reality en el que participó el pasado año. Rappel no solo se equivocó al predecir la victoria de Carlos Lozano, sino que cada semana vaticinaba el nombre de un expulsado que muy pocas veces acertaba. A su salida, el vidente reconoció que a veces se equivoca y sentenció con un “tan mal no lo haré cuando llevo cincuenta años trabajando”. Por su parte, Octavio Aceves atacó al vidente asegurando en ‘Sálvame’ que Rappel echaba mal las cartas.

Belén Esteban se casa de nuevo y tendrá un bebé

Durante esa misma edición, Belén Esteban visitó el Balneario VIP que el reality había montado para una de las pruebas semanales. La colaboradora de ‘Sálvame’ quiso poner fin a muchas de sus incertidumbres relacionadas con su vida personal y Rappel le leyó las cartas. Una boda fuera de España y un bebé que aún no ha llegado y que no podemos afirmar si acertó o no, pero lo que sí parece que se cumplirá es que su hija va a estudiar fuera de España. Rappel también advirtió un cambio de domicilio que aún no se ha producido y un nuevo contrato laboral. Recordemos que Belén anunció esta misma semana que se encuentra en negociaciones con la productora de ‘Supervivientes 2017’.

“Benítez va a estar muchos años en el Madrid”

Kiko Matamoros aprovechó un momento de intimidad con Rappel para interesarse por el futuro del Real Madrid, aunque sus preguntas fueron un poco trampa. Ocurrió en febrero de 2016 y Rappel aseguró que le iba a ir bien cuando el equipo de fútbol fue eliminado de la Copa del Rey dos meses antes. Para colmo, Kiko le preguntó por Rafa Benítez y su futuro como entrenador del Madrid, algo que Rappel auguró como prometedor: “Puede estar años, me dicen las cartas que está a gusto”. Benítez fue destituido un mes antes.

Fran Rivera no se casa si no lo hace Eugenia

Rappel aseguró a la revista ‘Diez Minutos’ en el año 2009 que Francisco Rivera no se casaría, a no ser que lo hiciera Eugenia, su ex pareja. A día de hoy Fran lleva más de tres años casado con Lourdes Montes. Aunque no todo fueron desaciertos, pues vaticinó la boda de su hermano Cayetano.

Los Reyes Felipe y Letizia tendrán un tercer hijo varón

A sus dos preciosas hijas, don Felipe y Doña Letizia sumarán un tercer retoño que sería de sexo masculino, según las palabras de Rappel en el año 2009 en la citada revista. Por ahora no podemos decir que haya fallado, quién sabe si esto se confirma el día menos pensado.