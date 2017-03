¡Inédito! ¿Con qué ‘vampiros psíquicos’ se ha cruzado Iker Jiménez en su carrera?

En el vigesimocuarto programa de 'Mi casa es la tuya' , Bertín Osborne ha pasado un día con el capitán de la 'nave del misterio', Iker Jiménez , entre anécdotas, confesiones, y algún que otro susto. Pero no todo lo que se grabó se emitió en televisión y aquí te mostramos los cinco secretos del presentador de 'Cuarto Milenio' que todavía no conoces.

¿Qué es un ‘vampíro psíquico’ según Iker Jiménez?

Nunca se imaginó que el hobby de su infancia se convertiría en su profesión. En esta carrera hacia el éxito tuvo muchas piedras por el camino. Iker Jiménez tuvo que cruzarse con personas tóxicas o lo que él califica como “vampiros psíquicos”, mucho peores que los de colmillos, “nunca se alegra del éxito ajeno, siempre pone zancadillas al otro, siempre envidia al otro…” explica Iker Jiménez.

¿Qué descubrió Bertín Osborne durante un rito de santería?

Durante la visita de Iker Jiménez y Carmen Porter a ‘Mi casa es la tuya’, las experiencias paranormales de anfitriones e invitados se sucedieron una tras otra. Bertín, fanático del programa de Iker Jiménez y casado con una mujer de cultura santera, ha recuperado una de sus experiencias más sorprendentes. En su época de mayor éxito, Bertín se sometió a los rituales santeros y lo que descubrió gracias a un huevo de gallina le dejó marcado para siempre.

¿Cómo afectó la afición por lo paranormal de Iker Jiménez en su colegio?

Los profesores le suspendían por sus peculiares salidas de tono, sus compañeros de clase se contagiaban de sus gustos… Ser un niño con una curiosidad respecto a lo paranormal y el más allá nunca le resultó fácil al presentador de 'Cuarto Milenio'.

¿Iker Jiménez tiene más detractores o seguidores de 'Cuarto Milenio'?

A su juicio, la televisión le ha ido haciendo mucho daño al tema de lo paranormal, especialmente durante los años 90. “Yo no me río de las personas, nunca voy a menospreciar este tema”, recuerda Iker que por entonces se hacían programas en los que “hablar de OVNIS no era preguntarle a un piloto de combate, era entrevistar a un tío que hablaba con los extraterrestres cantando flamenco.”

¿Cómo vivió Iker Jiménez los años más duros del terrorismo en Vitoria?