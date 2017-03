¡Inédito! ¿Qué rechazó Albert Rivera de parte del Gobierno del Partido Popular?

En el vigesimotercer programa de 'Mi casa es la tuya' , Bertín Osborne ha pasado un día con el político catalán Albert Rivera entre anécdotas, confesiones, y alguna que otra confesión. Pero no todo lo que se grabó se emitió en televisión y aquí te mostramos los cinco secretos del líder de Ciudadanos que todavía no conoces.

Bertín Osborne estaba muy intrigado. ¿Por qué Albert Rivera no ha intentado formar parte del actual Gobierno? La respuesta ha sido clara: “España necesita hacer limpieza, controlar al Gobierno desde fuera es más útil para España que ponerse a pedir asientos y carteras”. Sin embargo, el político catalán ha reconocido que “algo le ofrecieron…”.

¿Qué tiene en común Podemos y Ciudadanos para Alber Rivera?

La reforma de la Ley electoral es para Rivera un tema clave en el que se encuentra más cerca de Podemos de lo que podría estar el PSOE con el PP. Además, el político ha dejado muy clara su firme opinión en cuanto a la existencia de más de una fuerza dentro de la formación morada. ¿Adivinas cuál es?

¿Cuál es la solución de Albert Rivera para acabar con la corrupción?

La corrupción nos golpea, es un hecho, pero Albert Rivera cree tener la solución (o al menos un buen ejemplo...) Dinamarca, un país en el que apenas existe corrupción: “El embajador danés en España me explicó una vez que el secreto de su baja corrupción no es otro que el hecho de que tanto los medios de comunicación como el resto de servicios son independientes, no están sometidos al poder del Estado”. Albert Rivera cree haber encontrado la solución...

¿Qué hace Albert Rivera en la noche electoral: "Esa noche me..."



Albert Rivera ha explicado que para él se trata de la noche más difícil del año. “Ese día lo paso fatal, tiendo a ver el vaso medio vacío pese a lo positivo que soy”. ¿Cómo se comporta el líder de Ciudadanos esa tensa noche?

¿Cuál fue la entrañable anécdota de Rivera con un niño vapuleado?

“Este uno de los pocos países del mundo donde llevar tu bandera supone un problema”, así empezaba Albert Rivera una anécdota que no nos ha dejado en absoluto indiferentes. Una indignada madre le escribió por redes sociales para contarle la desagradable anécdota que vivió su hijo pequeño de cinco años por llevar una camiseta de la selección española de fútbol. El político catalán tomó una decisión...