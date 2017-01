Bisbal y el secretismo durante ‘OT’: “No me dijeron que mi abuelo falleció”

David Bisbal habla del secretismo que rodeaba a los ‘triunfitos’ durante el programa y recuerda cómo durante un permiso pudo ver a su abuelo en hospital. Sin embargo, la familia decidió no contarle su fallecimiento para no descentrarle durante las finales del programa. “Nos dio mucha pena no hacerlo, pero lo decidimos pensando en su beneficio”, comenta la hermana de David.