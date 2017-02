Bertín Osborne puso un detective al novio de su hija Alejandra y la lió en su boda

José Coronado ha confesado que se ha inspirado en Bertín Osborne para hacer su personaje en la película 'Es por tu bien'. A colación, Bertín ha recordado el inmenso problema que tuvo con el novio de una de sus hijas: "Llamé a un detective, me salió la vena ‘Al Capone" ha descrito mientras recordaba cómo se enteró de que su hija se había ido de España con un chico que quería únicamente aprovecharse de su fama. Para terminar ha recordado que, tras ese suceso, no volvió a meterse en las relaciones de sus hijas: "Si uno es golfo de profesión… Ya me las sé todas". ¡No os podéis perder el show que montó Bertín en las bodas de sus dos hijas!