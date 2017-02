Bono y sus charlas capilares con Bertín

Bertín y Bono tienen más en común de lo que piensa: ¡los dos se han implantado pelo! Para sorpresa del presentador, Bono cuenta cómo fue su experiencia: "Me quitaron 8.000 pelos, este pelo ya no se cae", cuenta. Bertín no tuvo la misma suerte y los pelos sintéticos que se implantó hace más de veinte años se le cayeron "por rechazo".