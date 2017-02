José Bono explica por qué se llevó los documentos de la tragedia del YAK-42

José Bono ha sido uno de lo grandes mencionados cuando se ha recuperado en la actualidad el accidente del YAK-42. Admite los errores que tuvo el Gobierno en la resolución de este trágico suceso en su día. Recuerda cómo un comandante español dijo: "con sólo ver las ruedas del avión al que nos hacen subir me da taquicardia". Además añade que no robó ningún documento: "Había documentos en el Estado Mayor de la Defensa que no me daban siendo ministro, un día me presenté allí y les dije ‘me llevo los documentos les guste o no les guste".