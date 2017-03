Míchel viene... ¡de michelín!: "De pequeño era gordito como el de las ruedas"

"Mi abuelo se llamaba Miguel, mi padre también era Miguel, y entonces para distinguirnos me llamaban Michelín porque era gordito, como el de las ruedas".El futbolista echa la vista atrás y nos cuenta así, entre risas, de donde viene su apodo. "De Michelín empezaron a llamarme Míchel, y no hay nadie que me llame Miguel", insiste. Además, no se avergüenza a la hora de reconocerse colchonero de nacimiento. "Mi padre era socio del Atlético de Madrid y mi abuelo también, así que mis recuerdos de antes de evangelizarme son de ir al Calderón", bromea.