Emma Stone, tras el 'lío' de los Oscar: "Tuve mi tarjeta conmigo todo el tiempo"

Además de por alzarse con su primer Oscar como mejor actriz por su trabajo en 'La La Land', Emma Stone fue protagonista involuntaria del caos final con el que se cerró la 89ª edición de los premios Oscar. Y es que fue su tarjeta la que, por error, llegó a las manos de Warren Beatty a la hora de subir al escenario para anunciar el filme vencedor del premio a la mejor película, proclamado ganadora a 'La La Land', y no a ' Moonlight' como era lo correcto.

En su descargo, y durante la comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la gala, Stone afirmó que ella no se deshizo en ningún momento de la tarjeta que minutos antes había leído Leonardo DiCaprio y que la proclamaba ganadora de la estatuilla. "Tuve la tarjeta conmigo todo el tiempo. No sé lo que pasó, y no quiero empezar nada, pero quería dejar claro ante los medios eso", afirmó Stone.

En este extremo es importante aclarar que siempre hay dos juegos de sobres en los Premios de la Academia: Los empleados PriceWaterhouseCoopers llegan al a gala con dos maletines en los que están los nombres de los ganadores, a continuación los dejan en el backstage, uno a cada lado del escenario y entregan los sobres a los presentadores justo antes de salir.

En todo caso Stone se tomó la tremenda confusión con humor y deportividad. "¿No ha sido ese el momento más loco de la historia de los Oscar?", le preguntó a los periodistas en el backstage donde aseguró que, a pesar de que querían ganar, se sienten también muy contentos por el triunfo de 'Moonlight'.

"Dios, adoro 'Moonlight', me encanta. Y estoy muy emocionada. Fue algo increíble escuchar 'La La Land' como mejor película y por supuesto queríamos ganar. Pero estamos todos muy contentos por 'Moonlight'. Creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos", afirmó la actriz.