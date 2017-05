Àlex Márquez: "En Mugello disfruto muchísimo pilotando"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este martes que el circuito de Mugello tiene un trazado donde disfruta "muchísimo" pilotando y donde esperar finalizar la carrera del Gran Premio de Italia "en el podio".

Aún así, el piloto de Cervera sufrió una caída en los entrenamientos libres de Le Mans que le dejaron tocado el pie del cambio de marchas. "La lesión en mi pie está mucho mejor; aunque todavía no ha soldado el hueso del todo", explicó.

"Confío en que no me moleste demasiado encima de la moto y me permita apretar para luchar por un buen resultado", añadió el pequeño de los Márquez. De este modo, las aspiraciones del joven piloto pasan por entrar "en el podio", reconoció.