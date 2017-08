Àlex Márquez: "Podríamos haber ganado"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que se veía capaz de haber "ganado" la carrera de este domingo en el Gran Premio de Austria, en la que terminó segundo, y ha explicado que deben "olvidarse" un poco del campeonato, que lidera su compañero Franco Morbidelli, y centrarse en "arriesgar" en cada cita.

"Sabía que escaparme era imposible. Hacía la goma, algunas vueltas no me salía, pero estaba allí esperando un poco. Los dos queríamos tirar y esperar a las últimas vueltas, a ver cómo íbamos de neumáticos. Ayer lo hice todo con el blando, hoy he puesto el duro. Me he colado intentando coger a Morbidelli. Es una pena, porque hoy podríamos haber ganado, pero me quedo con el buen sabor de boca de haberlo dado todo", señaló a Movistar MotoGP.