Àlex Márquez: "Sabía que sólo me podían bajar el tiempo por rebufo"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado, tras confirmar su segunda posición de salida en el Gran Premio de Italia, que sólo le pudieron arrebatar la pole "por rebufo", y ha afirmado que deben tratar de mejorar el "ritmo" para conseguir un "punto psicológico" en Mugello.

"He estado primero; he salido al principio porque sabía que era el mejor momento para hacerlo. Sabía que sólo me lo podían bajar por rebufo; sabía que en el último parcial hay dos o tres décimas de rebufo, y en el primero también, y era la única manera", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.