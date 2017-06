Àlex Márquez: "Saldré a buscar un buen resultado en mi Gran Premio de casa"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) acude motivado al Gran Premio de Catalunya, séptima cita del calendario del Mundial y en la que saldrá a "buscar un buen resultado" ante su afición avalado por haber "aprendido la lección" de lo sucedido este pasado domingo en Mugello (Italia) donde fue tercero.

"Este es mi Gran Premio de casa, así que saldré a buscar un buen resultado este fin de semana, pero lo mismo harán todos los pilotos españoles que estén la parrilla de salida el domingo, por lo que no será nada fácil", advirtió Márquez en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

"Me gusta el circuito, me encanta el ambiente y lo que quiero es divertirme en la carrera delante de mi público. Solo tenemos que mantenernos al mismo nivel que en Mugello; allí cometí un par de pequeños errores en la última vuelta, pero hemos aprendido la lección para no repetirlos", sentenció.