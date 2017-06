El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este sábado tras lograr la 'pole position' en el Gran Premio de Catalunya que está "muy contento" por haberlo hecho de nuevo, como hizo en 2014 en Moto3, ante sus fans aunque ha matizado que será una carrera complicada por el calor.

"Estoy muy contento de lograr otra vez la 'pole' delante de mi público. El calor es muy intenso y es difícil ir deprisa en una superficie tan resbaladiza y bacheada, por lo que ahora mismo me gustaría saltar a una piscina para quitarme el calor", apuntó el de Cervera en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, comentó que el "gran trabajo" hecho ha tenido su recompensa. "En el FP3 esta mañana ya he ido rápido y he sentido confianza para poder luchar por ella, por eso estoy encantado de poder haber hecho bien el trabajo. He dado una gran vuelta al comienzo de la sesión y estoy muy motivado para ganar delante de mis fans".