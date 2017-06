Álex Márquez: "Estaría muy bien si ganara Marc y también yo, pero está difícil"

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este miércoles en la presentación del Gran Premio de Catalunya, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que una victoria de su hermano Marc Márquez en MotoGP junto a otra suya en Moto 2 "estaría muy bien", aunque ha asegurado que lo ve "difícil", a pesar de estar "haciendo muy buenas cursas".

Por otro lado, el piloto español nacionalizado argentino Xavi Vierge (Tech 3 Racing), que no pudo participar en el GP de Italia al sufrir una caída durante la calificación, recalcó las ganas de este Gran Premio al ser "la carrera de casa", aunque no por eso se debe "hacer un muy buen resultado". "Hay que estar entre los 10 primeros pero no hay presión. Hay que ir paso a paso", añadió.